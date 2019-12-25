Петербуржцы оформили почти 43 тыс. парковочных разрешений

В общей сложности будет обустроено 10 тыс. парковочных мест, 10% из которых будут предназначены для инвалидов.

Почти 43 тыс. льготных парковочных разрешений оформили жители города на Неве. Об этом информирует пресс-служба комтранса Петербурга.

Так, 11,5 тыс. разрешений выдано в Центральном районе, ещё 12,4 тыс. – в Адмиралтейском, 15,1 тыс. – в Петроградском, 3,6 тыс. – в Василеостровском районе.

Напомним, что зона платной парковки уже распространятся на Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы. С 1 ноября туда войдут и 118 улиц в Василеостровском районе, исключая намывные территории. В общей сложности будет обустроено 10 тыс. парковочных мест, 10% из которых будут предназначены для инвалидов.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за нарушение оплаты парковки.

Фото: Piter.TV