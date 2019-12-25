С начала года петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за нарушение оплаты парковки

Всего за указанный период возбуждено 770 исполнительных производств о взыскании штрафов на общую сумму 2,3 млн рублей.

С января 2023 года судебные приставы взыскали с петербуржцев более 0,5 млн рублей штрафов за нарушение правил платной парковки. Об этом информирует пресс-служба ГУ ФССП РФ по городу.

Всего за указанный период возбуждено 770 исполнительных производств о взыскании штрафов на общую сумму 2,3 млн рублей. По состоянию на сентябрь было внесено менее четверти платежей.

Кроме того, на исполнении у ФССП находится около 120 исполнительных производств за неоплаченную парковку на общую сумму 357 тыс. рублей. Один штраф равен 3 тыс. рублей. Наиболее часто правила платной парковки игнорируют жители Выборгского, Невского и Фрунзенского районов.

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Фото: Piter.TV