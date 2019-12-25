Местные жители провели социальную акцию "Деньги в трубу".

В среду, 14 октября, стало известно, что жителям Шушар пообещали новые теплосети в 2021 году. А все благодаря акции, которая привлекла внимание СМИ к проблемам поселка.

Активисты закопали в землю билеты банка приколов номиналом от 2 до 5 тысяч рублей. Смысл акции в попытке показать, что налогоплательщики продолжают спускать "деньги в трубу" в ожидании горячей воды без перебоев и нужной температуры. Внутриквартальные тепловые сети от котельной в Пулковском отделении поселка Шушары, 42 до домов 29, 30, 31, 32, 33 проложили в 1974 году. Местные отмечают, что аварийные службы приезжают каждую неделю.

Чтобы реконструировать сети, необходимо переключить зону теплоснабжения существующей котельной на Пулковском, 42, на котельную сторонней организации. Участок теплосетей будет включен в адресный перечень объектов, подлежащих реконструкции, в 2021 году.

Ранее мы писали, что реконструкция теплосети на Руставели завершилась с опережением на год.

Фото: Piter.TV