Петербуржцам дали советы по борьбе с клещами домашней пыли

Незаметные паразиты провоцируют аллергию у многих людей.

В Роспотребнадзоре дали советы петербуржцам, страдающим аллергией на пыль. Как отметили в пресс-службе ведомства, с каждым годом все больше людей начинают страдать аллергическими заболеваниями, к 2050 году аллергики будут составлять большую часть населения планеты.

Пыль состоит из кожных чешуек, перхоти, волос, пыльцы, частиц пищи, шерсти животных, экскременты клещей и насекомых. Эти компоненты служат почвой для развития различных грибов и бактерий, контакт с ними провоцирует аллергический ринит, атопический дерматит, атопическую бронхиальную астму. Клещи домашней пыли, являющиеся главным продуцентом аллергенов пыли в квартирах и домах, опасны для людей с предрасположенностью к атопии. Клещи, живые и мертвые, а также продукты их жизнедеятельности, создают сильный аллергизирующий фон в жилище человека. Аллергены поднимаются в воздух и оседают на слизистых оболочках дыхательных путей человека.

Клещи любят постели, особенно петли, пуговицы, строчки, изголовье кровати, поскольку там копится больше всего кожных чешуек человека. Также паразиты обитают в шерстяных и стеганых ватных одеялах, перьевых подушках, мягких игрушках. Обитают клещи не только в квартирах, но и в гостиницах, общежитиях, матрасах в поездах дальнего следования.

Чтобы сократить популяцию клещей домашней пыли, нужно заменить подушки, одеяла и матрасы на варианты с синтетическим наполнителем, использовать специальные чехлы, иметь дома как можно меньше ворсистых поверхностей, копящих пыль (ковры, паласы, мягкие игрушки, пледы и так далее). Также нужно менять постельное белье не реже раза в неделю и стирать его при температуре около 60 градусов, раз в месяц рекомендовано стирать подушки, одеяла и мягкие игрушки. Помогает в борьбе с клещами и традиционная уборка два раза в неделю с пылесосом.

В серьезных случаях может помочь дезинсекция препаратами с бензилбензоатом. Проводить обработку мягкой мебели и постельных принадлежностей необходимо в отсутствие человека и животных в помещении.

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