Жителям Петербурга рассказали, как правильно чихать

Соблюдение некоторых правил поможет не заразить других людей.

Во время чихания необходимо соблюдать несколько простых правил, которые снизят вероятность заражения окружающих людей. Основные из них рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Так, в ведомстве советуют использовать во время чихания носовой платкок или салфетку - желательно, чтобы они были одноразовыми. После этого стоит продезинфицировать руки. Если средств гигиены рядом не оказалось, можно чихнуть в сгиб локтя, но не в коем случае не в ладонь

Еще раз: не чихайте в ладонь. Если вы чихнули в ладонь, немедленно ее вымойте. Не здоровайтесь за руку, не касайтесь других людей, дверных ручек и других поверхностей общего пользования, пока не вымыли руки. отметили представители Роспотребнадзора

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о правилах вакцинации граждан после 60 лет.

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