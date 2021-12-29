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Жителям Петербурга рассказали, как правильно чихать
Сегодня, 14:59
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Жителям Петербурга рассказали, как правильно чихать

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Соблюдение некоторых правил поможет не заразить других людей.

Во время чихания необходимо соблюдать несколько простых правил, которые снизят вероятность заражения окружающих людей. Основные из них рассказали сотрудники Роспотребнадзора. 

Так, в ведомстве советуют использовать во время чихания носовой платкок или салфетку - желательно, чтобы они были одноразовыми. После этого стоит продезинфицировать руки. Если средств гигиены рядом не оказалось, можно чихнуть в сгиб локтя, но не в коем случае не в ладонь

Еще раз: не чихайте в ладонь. Если вы чихнули в ладонь, немедленно ее вымойте. Не здоровайтесь за руку, не касайтесь других людей, дверных ручек и других поверхностей общего пользования, пока не вымыли руки.

отметили представители Роспотребнадзора

Ранее в  Роспотребнадзоре рассказали о правилах вакцинации граждан после 60 лет.

Фото:  Pixabay

Теги: здоровье, роспотребнадзор, санкт-петербург, чихание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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