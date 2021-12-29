В Роспотребнадзоре рассказали о правилах вакцинации граждан после 60 лет

Пожилым людям желательно пройти консультацию специалиста перед процедурой.

Сотрудники Роспотребнадзора разъяснили особенности вакцинации для людей в возрасте старше 60 лет. В ведомстве постарались ответить на самые острые вопросы, связанные с прививкой от коронавируса.

По словам специалистов, процесс вакцинации однотипен для всех возрастов, однако пожилым гражданам стоит учесть, что прививаться запрещено во время обострения хронических патологий. Если заболеваний несколько, перед процедурой необходимо пройти консультацию у лечащего врача.

Также для граждан старше 60-ти актуальны все ограничения, направленные на обеспечение безопасности - ношение сиз и социальное дистанцирование.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки в Петербурге выявили более 1300 случаев коронавируса.

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