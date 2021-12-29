За сутки в Петербурге выявили более 1300 случаев коронавируса

В 47-ом регионе прибавилось 205 заболевших.

За прошедшие сутки в РФ выявлено 16 тысяч 246 новых случаев коронавируса, сообщает Роспотребнадзор в воскресенье, 9 января. В Петербурге обнаружили 1 тысячу 323 новых зараженных.

Наибольшее число случаев - 3 тысячи 274 - пришлось на Москву. В Ленобласти найдено 205 новых заболевших COVID-19. Кроме того, за день болезнь унесла 763 жизни, 20 тысяч 751 пациент был выписан из больницы. При этом, 1 тысяч 228 выздоровлений случилось в Петербурге.

В общей сложности с начала пандемии по стране заразились 10 млн 650 тысяч 849 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге коллективный иммунитет превысил 80%.

Фото: Piter.TV