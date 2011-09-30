Жителям Петербурга рассказали, как помочь провалившемуся под лед

Если кто-то зимой провалился под лед, нужно срочно вызвать спасателей, позвонив в 112.

Жителям Петербурга рассказали, как помочь человеку, который провалился под лед. Инструкцию опубликовали на сайте телеканала "Санкт-Петербург".

В ближайшее время водоемы города начнут покрываться льдом, в Петербурге становится холоднее с каждым днем. Горожане начнут выходить на лед. Часто случаются инциденты, когда человек оказывается в жгучей холодной воде. Самым опасным считается лед с трещинками, лунками или пузырями. Нельзя ходить по льду, который покрыт снегом, там вода замерзает медленнее.

Если кто-то зимой провалился под лед, нужно срочно вызвать спасателей, позвонив в 112. Затем важно обратиться в скорую помощь. Пока едут оперативные службы, нужно поддержать и успокоить пострадавшего. Если человек начал тонуть, нужно передать ему один конец длинной крепкой ветки, связанных шарфов или ремней. Передвигаться по льду можно только ползком, расстояние до края треснувшей льдины должно составлять 3-4 метра.

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Фото: Pxhere