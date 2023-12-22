Жителям Петербурга рассказали, как поддерживать работу щитовидной железы

Для полноценного ее функционирования необходимы йод, селен и аминокислота тирозин.

В Роспотребнадзоре по Петербургу назвали продукты, которые поддерживают здоровье щитовидной железы.

Щитовидную железу также называют "маленьким дирижером большого организма".

Такой хрупкий и нежный орган выполняет важную функцию – вырабатывает гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие половую и психическую деятельность, обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. При заболеваниях железы могут возникать самые разные сбои в организме: от раздражительности и потливости до изменения ритма сердца и проблем с весом. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Для полноценного ее функционирования необходимы йод, селен и аминокислота тирозин. Без них не может происходить важный синтез гормонов, вырабатываемых в железе. Именно поэтому в рационе должны быть морская рыба, чеснок, орехи, водоросли и хурма.

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