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Жителям Петербурга рассказали, как поддерживать работу щитовидной железы
Сегодня, 15:33
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Жителям Петербурга рассказали, как поддерживать работу щитовидной железы

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Для полноценного ее функционирования необходимы йод, селен и аминокислота тирозин.

В Роспотребнадзоре по Петербургу назвали продукты, которые поддерживают здоровье щитовидной железы.

Щитовидную железу также называют "маленьким дирижером большого организма". 

Такой хрупкий и нежный орган выполняет важную функцию – вырабатывает гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие половую и психическую деятельность, обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. При заболеваниях железы могут возникать самые разные сбои в организме: от раздражительности и потливости до изменения ритма сердца и проблем с весом. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Для полноценного ее функционирования необходимы йод, селен и аминокислота тирозин. Без них не может происходить важный синтез гормонов, вырабатываемых в железе. Именно поэтому в рационе должны быть морская рыба, чеснок, орехи, водоросли и хурма.

Ранее мы рассказывали о том, что эндокринолог развенчала три мифа о правильном питании.

Фото: pxhere

Теги: роспотребнадзор по петербургу, щитовидная железа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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