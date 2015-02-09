Жителям Петербурга перечислили полезные свойства смородины

В ней содержатся витамины А, В, С, Е, РР, К и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 14 июля горожанам перечислили полезные свойства смородины.

Смородина является одной из самых полезных ягод. В ней содержатся витамины А, В, С, Е, РР, К и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий. В состав ягоды входят органические кислоты, пектины, дубильные вещества, эфирные масла.

Смородина помогает при авитаминозе, снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет, обладает противовоспалительным действием. Кроме того, ягода помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек и дыхательных путей.

Однако есть у смородины и противопоказания. Ее нельзя употреблять людям с повышенной свертываемостью крови, гепатитом, тромбофлебитом, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Также от смородины стоит отказаться тем, кто принимает антикоагулянты. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее петербуржцам назвали полезные свойства гранатового сока.

Фото: unsplash (Maksim Zaviktorin)