Жителям Петербурга напомнили об опасности выхода на лед Финского залива

Особенно опасен лед в районе Кронштадтского корабельного фарватера.

В Петербург пришли морозы. Финский залив покрылся пока только тонким слоем льда. Однако жители Северной столицы уже начали гулять по замерзшему заливу, рискуя своей жизнью. В связи с этим Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) предупреждает граждан об опасности выхода на лед залива и Невской губы.

В зимний период сохраняется интенсивное течение через все водо- и судопропускные сооружения КЗС. В непосредственной близости от защитных сооружений значительно увеличивается опасность возникновения трещин в ледовом покрытии и угроза отрыва льдин. Пресс-служба Дирекции КЗС

Из-за прохода судов, которые создают дополнительную волновую нагрузку, особенно опасен лед в районе Кронштадтского корабельного фарватера судопропускного сооружения С-1, добавили в КЗС.

Рыбакам порекомендовали соблюдать осторожность и следовать следующим рекомендациям: нужно брать с собой шнур длиной 12-15 метров с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет вылезти на лед в случае падения в воду.

Ранее на Piter.tv: под лед Смоленки провалилась 8-летняя девочка.

Фото: Pxhere