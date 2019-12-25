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Жителям Невского района вернули свет после частичного отключения
Сегодня, 11:15
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Жителям Невского района вернули свет после частичного отключения

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Отмечается, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.

Накануне вечером, 20 октября, в Невском районе на ряде улиц отключили свет, сообщили в пресс-службу "Россети Ленэнерго".

Отмечается, что свет отключился из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Работники предприятия восстановили свет примерно за два часа: отключение зафиксировали около 22 часов, а восстановили электроснабжение к 23:52. Все потребители уже получают электроэнергию в полном объеме.

Наши читатели, проживающие на четной стороне Шлиссельбургского проспекта, отметили, что у них свет только мигнул и не погас, когда как на противоположной стороне действительно все погасло. Также электроэнергию отключили на проспекте Обуховской Обороны.  

Ранее мы писали, что в Ленобласти более 16 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водопроводе.

Фото: Pexels

Теги: невский район, отключение света, россети ленэнерго
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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