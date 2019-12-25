В Ленобласти более 16 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водопроводе

Накануне, 20 октября, в городе Волхов-1 произошла авария на водопроводе, из-за чего более 16 тыс. человек остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
В сообщении уточнили, что специалисты занимаются устранением технологического дефекта. Рабочие заметили, что из трубы вытекает вода. Сейчас специалисты раскапывают территорию "для устранения проблемы и скорейшего восстановления водоснабжения".
На время отключения водоснабжения жителей обеспечили привозной водой. График подвоза воды размещен в группе "Леноблводоканала" в соцсети "Вконтакте".
Ранее мы писали, что спрос на недвижимость в Ленобласти снизился из-за роста цен.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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