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В Ленобласти более 16 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водопроводе
Сегодня, 10:35
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти более 16 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водопроводе

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Воду отключили в среду, специалисты занимаются ремонтом трубы.

Накануне, 20 октября, в городе Волхов-1 произошла авария на водопроводе, из-за чего более 16 тыс. человек остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В сообщении уточнили, что специалисты занимаются устранением технологического дефекта. Рабочие заметили, что из трубы вытекает вода. Сейчас специалисты раскапывают территорию "для устранения проблемы и скорейшего восстановления водоснабжения". 

На время отключения водоснабжения жителей обеспечили привозной водой. График подвоза воды размещен в группе "Леноблводоканала" в соцсети "Вконтакте".

Ранее мы писали, что спрос на недвижимость в Ленобласти снизился из-за роста цен.

Фото: pexels

Теги: авария на водопроводе, ленобласть, остались без воды
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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eminores
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