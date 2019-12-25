Спрос на недвижимость в Ленобласти снизился из-за роста цен

За девять месяцев в регионе заключили 14 783 договора долевого участия.

На рынке недвижимости Ленинградской области отразилась инффляция: спрос на строящееся жилье упал на треть по сравнению с показателями 2019 года, сообщили в "Недвижимость и строительство Петербурга".

Согласно данным Росреестра, за 10 месяцев текущего года в регионе заключили 14 783 договора долевого участия, когда как за тот же период 2019 года было заключено 20 980 аналогичных договоров.

Эксперты полагают, что падение спроса связано с подорожанием недвижимости в регионе. За три года цены на жилье выросли на 48 %. Особенно ощутимо инфляция ощутилась в 2021 году: с января цены подскочили на 34,6 %.

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Фото: Piter.tv