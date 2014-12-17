В Петербурге объявили аукционы на приобретение "социальных" квартир

Новые аукционы объявят в октябре-ноябре.

Комитет имущественных отношений Петербурге объявил 85 аукционов по приобретению "социальных" квартир в собственность города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Информация 19 октября появилась на сайте госзакупок.

Город намерен приобрести различные квартиры – от одной до пяти комнат. Недвижимость предназначена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для льготных категорий граждан.

С начала года комитет заключил 166 государственных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность Петербурга. Согласно контрактам, город получит 530 однокомнатных, 28 двухкомнатных, 72 трёхкомнатные, 2 четырехкомнатные и 4 пятикомнатные квартиры. Во владениях города уже имеются 128 квартир.

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Фото: Piter.TV