Температура в Ленобласти достигнет +15 градусов 26 марта

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 26 марта, на территории Ленинградской области ожидается переменная облачность. В ночные часы местами, а днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде дождя.

Ветер будет южным, умеренной силы — от 5 до 8 метров в секунду. Существенных изменений атмосферного давления не ожидается.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а в восточных районах столбик термометра может опуститься до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, однако на западе региона местами будет прохладнее — до +6 градусов.

Фото: Pxhere

