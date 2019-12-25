Прокуратура обязала компании связи выписывать счета за услуги согласно тарифам.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что жителям Невского района навязали услугу "кабельное телевидение". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Правоохранители выяснили, что компания ООО "УК "Эталон Сервис" ежемесячно выставляла плату петербуржцам за услугу "кабельное телевидение" в размере 220 рублей. При этом в целом доме не проводилось собрание, где бы собственники приняли решение о подключении соответствующей услуги.

Материалы проверки направили в Роспотребнадзор.

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