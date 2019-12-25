Жителям Ленобласти сделают скидку на электронную подпись до августа

Услугой можно воспользоваться в МФЦ и на сайте удостоверяющего центра.

До 1 августа 2020 года у жителей и организаций 47-ого региона есть возможность оформления сертификата на квалифицированную электронную подпись со скидкой 20 % . Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо дистанционно оформить заявку на региональном портале госуслуг или на сайте удостоверяющего центра. Затем необходимо посетить учреждения очно для подтверждения личности.

Отметим, что акция действует уже 1,5 месяца: за это время ей воспользовались более сотни пользователей портала и 40 клиентов МФЦ.

Ранее мы рассказали о том, что безработным жителям Ленобласти выплатили более 40 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области