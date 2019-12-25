Безработным жителям Ленобласти выплатили более 40 миллионов рублей

Около 7 500 самозанятых и безработных жителей региона встали на биржу труда.

Как стало известно в четверг, 4 июня, около 7 500 жителей области встали на биржу труда. Они получили выплаты на сумму 41 миллион 628 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По пять тысяч рублей получили 6 728 безработных жителей. 268 из них уволили в январе и феврале, им также выплатили дополнительно пять тысяч к минимальному пособию.

По семь тысяч получили 948 жителей, из них более 200 обратились за повторной выплатой за май. У 1 836 безработных граждан также имеются 2 770 детей.

Сейчас в Ленобласти пытаются найти работу 25 700 человек. 20 300 из них – безработные. С начала июня центры занятости смогли трудоустроить 237 человек.

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