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Безработным жителям Ленобласти выплатили более 40 миллионов рублей
Сегодня, 20:25
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smirenny

Безработным жителям Ленобласти выплатили более 40 миллионов рублей

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Около 7 500 самозанятых и безработных жителей региона встали на биржу труда.

Как стало известно в четверг, 4 июня, около 7 500 жителей области встали на биржу труда. Они получили выплаты на сумму 41 миллион 628 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. 

По пять тысяч рублей получили 6 728 безработных жителей. 268 из них уволили в январе и феврале, им также выплатили дополнительно пять тысяч к минимальному пособию. 

По семь тысяч получили 948 жителей, из них более 200 обратились за повторной выплатой за май. У 1 836 безработных граждан также имеются 2 770 детей. 

Сейчас в Ленобласти пытаются найти работу 25 700 человек. 20 300 из них – безработные. С начала июня центры занятости смогли трудоустроить 237 человек. 

Ранее мы писали, что экономисты рассказали о трёх сценариях безработицы в России.

Фото: pixabay

Теги: безработица, биржа труда, социальные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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