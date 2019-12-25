Жителям Ленобласти, лишившимся дохода, предложат новый способ заработка

К общественным работам на дорогах прибавится занятость в сфере строительства.

С понедельника, 1 июня, безработным жителям Ленинградской области, которые лишились достатка во время эпидемии, будут предложены новые сферы общественных работ. Губернатор Александр Дрозденко сегодня подписал соответсвующее постановление. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, уже со следующей недели юридические и некоммерческие предприятия в сфере строительства, ЖКХ и лесного хозяйства смогут принять на работу жителей, пострадавших от текущей ситуации. Как и на дорожных работах, для них сохранится зарплата в размере двух МРОТ – 24 260 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV