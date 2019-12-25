Ленобласть проконтролирует рост задолженностей по зарплате

Проверки пройдут в декабре 2020 года.

Профильные ведомства Ленинградской области возьмут под особой контроль задолженности по заработной плате в регионе. Соответствующее поручение дал Александр Дрозденко во время совещания областного правительства.

Мы провозгласили в Ленинградской области принцип доверия и всем сказали, что мы вернёмся к этому к концу года. И сейчас у всех есть время, чтобы свои бумаги правильно оформить. отметил губернатор

Добавим, что к концу года у всех работодателей проверят целевое расходование бюджета. Это поможет избежать перехода на контролируемое банкротство и уменьшит риск невыплаты заработной платы.

Ранее мы рассказали о том, что налоговые поверки в Ленобласти будут приостановлены на месяц.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl