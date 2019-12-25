Налоговые поверки в Ленобласти будут приостановлены на месяц 

Кроме того, рост средней зарплаты за начало года составил 4,1%.

За первый квартал 2020 гола, налоговая служба Ленинградской области перечислила в пользу областного бюджета 34,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы региона Елена Кобякова в ходе заседания областного правительства.

Также было отмечено, то за прошлый год поступления в бюджет Ленинградской области составили 141,1 миллиарда рублей, а в бюджеты муниципальных образований - 6 миллиардов.

По словам Елены Кобяковой, в связи с эпидемической обстановкой ряд налоговых проверок приостанавливается до 1 июля. Это связано с поддержкой областных предпринимателей.

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