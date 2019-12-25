В Ленобласти появятся 24 новых соцобъекта

Наибольшее внимание уделено сфере образования и физической культуры.

В 2020 году в Ленинградской области завершится строительство 24 социальных объектах в различных сферах. Об этом сообщил зампред областного правительства Михаил Москвин.

Общая сумма затрат на строительство составит 7,7 миллиардов рублей. Уже удалось заключить 84% контрактов с подрядчиками.

Так, в регионе появятся по 8 объектов образования и физической культуры, по 3 объекта здравоохранения и безопасности и 2 объекта культуры.

Кроме того, в рамках программы "Соцобъекты в обмен на налоги" в эксплуатацию введут школу и 12 детских садов.

Ранее мы рассказали о том, что для экспортеров в Ленобласти пройдут вебинары по электронным продажам.

Фото: Piter.TV