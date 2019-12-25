Для экспортеров в Ленобласти пройдут вебинары по электронным продажам

Работники научатся представлять товар на зарубежных электронных площадках.

Сотрудники предприятий-экспортеров в Ленинградской области получили возможность пройти вебинары в сфере электронной торговли. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Курс проходит на базе областного Центра развития промышленности в рамках месяца электронной торговли. Участники вебинаров узнают, как пользоваться основными электронными каналами продаж, договариваться с зарубежными партнерами и проводить тендеры. Кроме того, будут рассмотрены особенности вывода продукта на китайские и европейские интернет-площадки, услуги электронной торговли (e-commerce).

Благодаря содействию Центра поддержки экспорта, в 2019 году на двух электронных площадках смогли разместиться 13 компаний из Ленобласти : 5 из них – на Alibaba, еще 8 – на Europages. В этом году в список "освоенных" регионом ресурсов вошли Ebay, Etsy, Amazon, Yorso, Epinduo.

Добавим, что вебинары проводятся в рамках двух региональных проектов: "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти установлены особые правила проезда.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области