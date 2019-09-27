В Ленобласти установлены особые правила проезда

Соответствующее постановление Правительства Ленобласти было подписано сегодня.

В 11 городах Ленинградской области установили особый порядок проезда: теперь автомобили, проезжающие через определенные населенные пункты, должны не останавливаться в целях сохранения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Соответствующее постановление Правительства Ленобласти было подписано сегодня, 24 мая, губернатором региона Александром Дрозденко.

Теперь в период с 25 мая по 17 июня автомобилистам, следующим из других субъектов РФ, а также из муниципальных образований Ленобласти с повышенным риском распространения коронавируса — Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского районов — необходимо проезжать без остановки по территории населенных пунктов, где установлен особый порядок передвижения транспорта — это города Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши, Тихвин (кроме случаев экстренной вынужденной остановки).

Исключение из правила составляют автомобили, следующие до места работы или дома, межрегиональные перевозки, транспорт МЧС и другие службы обеспечения безопасности граждан.

Ранее мы сообщили, что губернатор Петербурга продлил запрет на посещение лесов до 31 мая.

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