Жителям Ленинградской области предложили подумать над именами для молодых сурчат

Жителей 47-ого региона попросили придумать имена двум детенышам сурков. Родители малышей Ижорик и Августина еще 3 года назад были подарены Ленинградскому зоопарку от имени губернатора Александра Дрозденко. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Сурки обзавелись потомством в 2109 году, но долгое время не подпускали к себе человека. Пара в первый раз "доверила" осмотр сурчат ветеринарам незадолго до Дня семьи, любви и верности. Выяснилось, что у грызунов родились мальчик и девочка: предполагается, что их назовут в честь родного региона, как и родителей.

Свои предложения жители Ленобласти могут присылать на стену сообщества. Лучшие варианты огласят во вторник, 28 июля.

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Фото: ВКонтакте / lenobl