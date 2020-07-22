В Анапе котенок дважды украл деньги из пивной

Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте. Очевидцы рассказали, что в Анапе бездомный питомец два раза смогу вытащить деньги из кассового аппарата. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения. Позже ролик разместили в соцсетях сотрудники бара.
На кадрах видно, что животное несет деньги в зубах.Сначала котенок выронил купюры изо рта на пути в выходу из пивной. Работник заметил это и вернул деньги на место.
Представители заведения рассказали, что животное "оперативно поймали". Однако позже обнаружилась новая недостача средств в кассе. Виновником снова стал котенок. Он спрятался с ними под одним из столиков. Там его нашли с добычей.
В настоящее время настойчивого вора приютил один из сотрудников заведения. Котенка назвали Масяня.
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Видео: Telegram / Daily Storm
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