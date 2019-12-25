К жителям Купчино вернулось тепло после аварийных работ на Пловдивской

К жителям трех десятков домов в Купчино начало возвращаться тепло: 29 октября на Пловдивской улице прорвало трубу, и часть жилых домов осталась без отопления и горячей воды. Об этом сами местные жители рассказали в районных пабликах "ВКонтакте".
По информации "Фонтанки", перевод на резервную схему все равно не уберег часть петербуржцев от холода в квартирах, но утром 30 октября работы на аварийном участке завершились, и теплоэнергетики приступили к подключению абонентов к теплу.
Ранее мы писали, что к зиме системой "холодный чердак" оборудуют 1300 домов Петербурга.
Фото: pixabay
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