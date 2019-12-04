К зиме системой "холодный чердак" оборудуют 1300 домов Петербурга

Все необходимые работы закончат к ноябрю.

К зиме 1300 домов Петербурга оборудуют системами "холодный чердак", соответствующие работы должны быть закончены до ноября. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на рабочем объезде Калининского и Красногвардейского районов.

За 2018-2019 год подобную систему ввели в 4698 домах, а с учетом "новоприбывших" домов с холодным чердаком, температурно-влажностный режим будет нормализован в почти 6000 многоквартирных зданий. В этом году готовность программы составляет 85%, системы установили уже в 1106 домах. Кроме того, в 74 зданиях, 20 из которых являются значимыми социальными объектами, появится еще и греющий кабель.

Губернатор отметил, что при текущем и капитальном ремонте домов рабочие одновременно с починкой фасадов и кровли оборудуют и "холодный чердак". Вентиляционные каналы и перекрытия утепляют, а водостоки снабжают греющим кабель во избежание наледи. 50 крыш в этом году отремонтируют по финской технологии с нанесением эластополиммерного материала, который продлевает срок службы крыш до 25 лет. В качестве эксперимента на некоторые крыши установят нагревательные пленки, ими город снабдило ООО "УК "РОСНАНО".

Также мы сообщали, что на набережной Зимней канавки ограничат движение из-за капремонта моста.

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