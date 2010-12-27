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Беглов проверил "холодные чердаки" Приморского района
Сегодня, 15:27
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nastya960

Беглов проверил "холодные чердаки" Приморского района

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Беглов приехал проверить дом №25 по Приморскому проспекте 1917 года постройки.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов проверил "холодные" чердаки в Приморском районе. Благодаря этой технологии снижается рост наледи и сосулек.

Теплоизоляция систем теплоснабжения и вентиляционных каналов, чердачных перекрытий была проведена по 67 адресам. Беглов приехал проверить дом №25 по Приморскому проспекте 1917 года постройки. В этом доме также сделали капремонт системы теплоснабжения.  

Также для борьбы с сосульками в Приморском районе купили автовышку. 

Фото: pixabay 

Теги: беглов, холодный чердак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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