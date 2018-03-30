Для борьбы с сосульками в Приморском районе купили автовышку

Новая автовышка способна подниматься на высоту 22 метра.

Для борьбы с сосульками в Приморском районе закупили автовышку. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского района.

Новая автовышка способна подниматься на высоту 22 метра. Ее купили в ООО "Жилкомсервис № 2 Приморского района", так как на их территории находятся малоэтажные дома с открытыми балконами, где зачастую и образуются сосульки.

Помимо оперативности, собственная автовышка – серьезная экономия для управляющей компании. Аренда такой техники обходится в несколько сотен тысяч рублей в месяц.

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Фото: gov.spb.ru