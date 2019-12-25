В Петербурге системой "холодный чердак" оснастили более 7 тысяч домов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.
Суть программы заключается в том, что температура на чердаке не должна превышать более пяти градусов, чем наружная. С помощью теплоизоляции перекрытия, утепления инженерных систем и дверей не образуется наледь на домах. В первую очередь программа актуальна для домов старого фонда.
Однако не все дома, как заявил Борщев, подходят под программу. Для таких домов необходимо сделать подогрев карнизных свесов, чтобы избавиться от сосулек и наледи.
Фото: пресс-служба Смольного
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