Не все дома подходят под программу. Для некоторых домов актуальна другие меры.

В Петербурге системой "холодный чердак" оснастили более 7 тысяч домов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

Суть программы заключается в том, что температура на чердаке не должна превышать более пяти градусов, чем наружная. С помощью теплоизоляции перекрытия, утепления инженерных систем и дверей не образуется наледь на домах. В первую очередь программа актуальна для домов старого фонда.

Однако не все дома, как заявил Борщев, подходят под программу. Для таких домов необходимо сделать подогрев карнизных свесов, чтобы избавиться от сосулек и наледи.

Фото: пресс-служба Смольного