Жителям Гонконга рассказали о туристском потенциале Петербурга

По данным Смольного, у туристов из Юго-Восточной Азии растёт интерес к городу на Неве.

Северная столица стала участником 36-й Международной выставки в Гонконге ITE со стендом, посвящённым туристскому потенциалу города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Свои программы для путешественников на мероприятии представили около 100 государств. Власти Петербурга особо отмечают рост интереса гостей из Юго-Восточной Азии. В связи с этим, конгрессно-выставочное бюро городского Комитета по развитию туризма представило в Гонконге все перспективные направления — от культурно-познавательного и делового до экологического и оздоровительного туризма.

Посетители могли ознакомиться с предложениями ведущих туроператоров, транспортных компаний, гостиниц и музеев Северной столицы. Кроме того, представители конгрессно-выставочного бюро организовали свыше 80 встреч с коллегами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года Петербург посетили более 130 тыс. иностранцев.

Фото: Piter.TV