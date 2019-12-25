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С начала года Петербург посетили более 130 тыс. иностранцев
Сегодня, 8:46
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С начала года Петербург посетили более 130 тыс. иностранцев

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Главной причиной увеличения числа туристов из зарубежных стран стало снятие ковидные ограничений.

С начала года Петербург посетили свыше 130 тыс. иностранных, что на 62% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в комитете  по развитию туризма города Нана Гвичия в ТАСС.

Главной причиной увеличения числа туристов из зарубежных стран стало снятие ковидные ограничений в большинстве стран мира. Кроме того, на рост турпотока повлияло развитие мест для отдыха семей с детьми. 

Власти Северной столицы предположили, что в 2022 году в регион приедут около 6-7 млн туристов. О гарантиях прогноза пока говорить рано.

Ранее на Piter.tv: вузы Петербурга начнут учебный год без ковидных ограничений.

Фото: Piter.tv

Теги: иностранцы, комитет по туризму города, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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