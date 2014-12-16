Вузы Петербурга начнут учебный год без ковидных ограничений

Учеба в Политехе, в ИТМО, в РГПУ им. А. И. Герцена начнется в очном режиме в сентябре.

Петербургские вузы начнут учебный год без дополнительных коронавирусных ограничений. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает "Интерфакс".

Учеба в Политехе, в ИТМО, в РГПУ им. А. И. Герцена начнется в очном режиме в сентябре. При этом в вузах продолжат следить за рекомендациями региональных властей и соблюдать все действующие предписания Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что стали известны самые популярные вузы Петербурга при поступлении. Рейтинг составлен на данных о количестве поданных заявлений.

Фото: Piter.tv