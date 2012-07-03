Стали известны самые популярные вузы Петербурга при поступлении

Рейтинг составлен на данных о количестве поданных заявлений.

Глава комитета по высшей школе и науки Петербурга Андрей Максимов выделил ТОП-10 самых популярных вузов города по количеству заявлений от абитуриентов. Заявления принимаются до 25 августа, но на рейтинг это, скорее всего, уже не повлияет.

Результаты опубликовал "Петербургский дневник".

Первое место занял Санкт-Петербургский государственный университет. Он получил почти 80 тысяч объявлений. На втором месте расположился Политех с 74 тыс. заявлений. Тройку лидеров замыкает университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича более – 59 000. Всего на 3 тысячи меньше у университета аэрокосмического приборостроения. Педагогический университет им. А.И. Герцена получил 47 тысяч заявлений.

Следующая пятерка выглядит следующим образом:

ЛЭТИ – почти 46 000;

Университет промышленных технологий и дизайна – более 45 000;

Петербургский государственный экономический университет – более 41 000;

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – почти 27 000;

Петербургский горный университет – более 25 000.

Ранее Piter.tv подробно рассказал об итогах приемной кампнии.

Фото: Piter.tv