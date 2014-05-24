Жителям Центрального района Петербурга вернули воду после аварии на Конюшенной

На участке от Конюшенной площади до дома № 13 на Большой Конюшенной улице будет временно перекрыто движение транспорта.

В субботу, 13 ноября, специалисты подключили к системе временного водоснабжения 13 зданий, которые остались без воды после коммунальной аварии на Большой Конюшенной улице.

Как рассказали в пресс-службе "Водоканала", на данный момент водоснабжение есть у всех абонентов. В ночное время суток земляные работы до полного устранения повреждения. На участке от Конюшенной площади до дома № 13 на Большой Конюшенной улице будет временно перекрыто движение транспорта.

Напомним, на Большой Конюшенной произошел потоп. У дома № 5 по Большой Конюшенной горожане увидели искусственные лужи. От холодной воды в связи с этим было отключено 13 домов.

Фото: Piter.tv