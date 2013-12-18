Жителям Адмиралтейского района ответят на вопросы по платной парковке

Встречи с сотрудниками СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" запланированы на 23, 24 и 25 августа.

С 1 ноября в Адмиралтейском районе на 153 улицах парковка автомобилей станет платной. Горожанам ответят на все вопросы по реформе сотрудники СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". Об этом сообщили в комитете по транспорту.

На прошлой неделе уже провели три собрания. Жителям рассказали, как оформлять парковочные разрешения, перечислили льготные категории граждан, объяснили, как оплачивать парковочное место.

Ближайшие встречи состоятся 23, 24 и 25 августа. Все подробности можно узнать по телефону 417-50-00.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы могут оформить разрешение для платной парковки в Центральном районе.

Фото: Piter.tv