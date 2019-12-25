Возбуждено два уголовных дела.

Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка. Об этом сообщили региональные представители Следственного комитета России. В ночь на 9 ноября правоохранительные органы получили сообщение о гибели несовершеннолетнего. Тело жертвы было найдено в квартире многоэтажного дома, расположенного в районе Маганского тракта. Оперативники выявили следы насильственной смерти. После опроса матери погибшего был определен предполагаемый преступник. Подозрение пало на 25-летнего сожителя. Молодой человек ранее был неоднократно судим.

Его задержали утром 9 ноября и доставили к следователю. Следователем будет внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. пресс-служба СК РФ по региону

Возбуждено два уголовных дела. В первом случае - за убийство малолетнего ребенка, во втором - по статье за халатность, повлекшую гибель человека.

Суд перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО.

Фото: СК РФ