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Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене

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Подозреваемый собирал данные о военных объектах Приморья.

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ России.

В релизе ведомства отмечается, что подозреваемый собирал и передавал для военной разведки Украины данные о военных объектах Приморья. Он находится под стражей, на него завели уголовное дело. Также в ФСБ показали кадры задержания жителя города.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье за госизмену задержали сотрудника оборонного завода.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владивосток, задержание, фсб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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