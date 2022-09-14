Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ России.
В релизе ведомства отмечается, что подозреваемый собирал и передавал для военной разведки Украины данные о военных объектах Приморья. Он находится под стражей, на него завели уголовное дело. Также в ФСБ показали кадры задержания жителя города.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье за госизмену задержали сотрудника оборонного завода.
Видео: Telegram / РИА Новости
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