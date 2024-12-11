Его также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Жителя Удмуртии осудили на восемь лет за разбойное нападение на сотрудника аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 50-летний местный житель зашел в городскую аптеку, проследовал за фармацевтом в служебную комнату, где с применением насилия потребовал передачи денежных средств. Злоумышленник похитил из сейфа 26 тысяч рублей, после чего скрылся. Отмечается, что ранее у него уже была судимость.

Вскоре мужчина был задержан оперативниками. Решением суда его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 50 тысяч рублей в качестве компенсации потерпевшей.

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Видео: МВД по Удмуртской республике