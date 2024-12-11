По словам задержанного, совершить поджоги его заставили злоумышленники.

В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

Инцидент произошел вечером 25 января. По данным следствия, в трех заведения Западного округа города были совершены поджоги. Работники одного из ресторанов задержали злоумышленника и передали его полицейским. Им оказался 19-летний житель Динского района.

По словам задержанного, совершить поджоги его заставили злоумышленники. Он подчеркнул, что взломавшие его аккаунт неизвестные угрожали использовать персональные данные поджигателя для совершения преступлений.

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Видео: Telegram / SHOT