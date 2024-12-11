По данным следствия, мужчина подозревается в убийстве женщины и двоих ее детей.

В Марий Эл задержан подозреваемый в тройном убийстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина подозревается в убийстве женщины и двоих ее детей. Все трое были обнаружены с множественными ножевыми ранениями. На установление местонахождения и задержание предполагаемого подозреваемого были ориентированы все наряды полиции и оперативные службы. Он будет доставлен в следственные органы.

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Видео: МВД России