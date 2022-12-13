Жителя Шушар зарезали возле лифта в жилом доме

Вечером стражи порядка задержали подозреваемого на Софийской улице.

В субботу, 4 марта, в жилом доме № 288 на Московском шоссе обнаружили труп мужчины. Голова и спина убитого была в крови. По информации Piter.tv, 28-летнего горожанина зарезали.

Тело убитого нашли на восьмом этаже возле лифта. Правоохранители заметили на теле погибшего пять ножевых ранений. Злоумышленник ранил неприятеля в голову, шею и поясницу.

Вечером стражи порядка задержали подозреваемого на Софийской улице. Им оказался 48-летний житель поселка Шушары.

По факту убийства полицейские завели уголовное дело. выяснилось, что задержанный уже сидел в тюрьме за грабежи и кражи.

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Фото: Piter.tv