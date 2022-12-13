Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ

Мужчина подозревается в государственной измене.

Граджанин России задержан на Сахалине по подозрению в государственной измене. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители ФСБ РФ по региону. Специалисты объяснили, что операция по поимке подозреваемого проводилась при участии пограничного управления. Мужчина планировал выехать за пределы страны, а затем попасть на территорию Украины через третьи государства (транзитом). В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, а также статье 275 УК РФ.

Задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. пресс-служба ФСБ РФ по Сахалинской области

В Ленинградской и Тверской областях с незаконного производства изъяли более 100 тонн табака.

Фото и видео: ФСБ России