В Ленинградской и Тверской областях с незаконного производства изъяли более 100 тонн табака

Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ пресекли деятельность группы, которая незаконного изготавливала и сбывала табачную продукцию. Для маркировки использовались поддельные специальные (акцизные) марки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нелегальное производство табачных изделий было организовано в Тосно Ленинградской области, на Лифляндской улице Санкт-Петербурга, а также в Калязинском районе Тверской области. Оперативники обнаружили 11 производственных линий, сырье, упаковочные материалы. Склад располагался в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области.
Всего из незаконного оборота полицейскими изъято более 100 тонн табака, около миллиона пачек сигарет и более 500 тысяч поддельных акцизных марок.
Возбуждено уголовное дело по ч.6 статьи 327.1 УК РФ. Задержаны шесть подозреваемых, расследование продолжается.
С 1 сентября в Петербурге зажигалки смогут купить только совершеннолетние люди.
Видео: МВД
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