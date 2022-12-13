В Ленинградской и Тверской областях с незаконного производства изъяли более 100 тонн табака

А также около миллиона пачек сигарет и более 500 тысяч поддельных акцизных марок.

Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ пресекли деятельность группы, которая незаконного изготавливала и сбывала табачную продукцию. Для маркировки использовались поддельные специальные (акцизные) марки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нелегальное производство табачных изделий было организовано в Тосно Ленинградской области, на Лифляндской улице Санкт-Петербурга, а также в Калязинском районе Тверской области. Оперативники обнаружили 11 производственных линий, сырье, упаковочные материалы. Склад располагался в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области.

Всего из незаконного оборота полицейскими изъято более 100 тонн табака, около миллиона пачек сигарет и более 500 тысяч поддельных акцизных марок.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 статьи 327.1 УК РФ. Задержаны шесть подозреваемых, расследование продолжается.

С 1 сентября в Петербурге зажигалки смогут купить только совершеннолетние люди.

Видео: МВД