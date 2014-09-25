Депутат от ЛДПР Евгений Ененков объявляет войну недобросовестным продавцам сигарет

Нарушения в торговле табачными изделиями сегодня носят массовый характер. При этом штрафы за них – минимальны. Петербургский депутат от ЛДПР Евгений Ененков предлагает удвоить штрафы и изымать у нарушителей весь товар.

Встревоженные родители учащихся школы №91 Санкт-Петербурга обратились к депутату за помощью – в непосредственной близости от школьного здания в нарушение всех действующих норм идет бойкая торговля сигаретами. Что, конечно же, провоцирует детей, подталкивая их к курению.

Ененков лично выехал на место и убедился: закон действительно нарушается нагло и открыто. Депутат вызвал полицию, оперативники составили протокол об административном правонарушении – максимум, что сейчас можно сделать по закону.

"Штрафы сейчас минимальны, и на практике получается, что нарушитель платит штраф и как ни в чем не бывало продолжает свою деятельность. Чтобы такого не происходило, помимо увеличения штрафа в два раза нужно еще и конфисковывать товар в пользу государства. Вот тогда это будет действенный закон". Евгений Ененков

Сегодня магазин за нарушение ограничений в сфере розничной торговли табачными изделиями могут наказать административным штрафом максимум на 120 тыс. рублей. По нынешним временам это 5-6 блоков сигарет (а очевидно, что одним табаком нарушители ограничиваются редко). По факту штрафы не выполняют ни превентивную, ни карательную функции, так как не являются экономически обременительными для нарушителей.

Особенно это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность в крупных объемах. Размеры действующих административных штрафов просто несоразмерны прибыли, извлекаемой из незаконной деятельности. Евгений Ененков

Чтобы изменить ситуацию, нужны изменения в законе, определяющем меру ответственности нарушителей. Евгений Ененков подготовил проект поправок в действующий федеральный закон и намерен в ближайшее время передать его коллегам по партии в Государственную Думу.

Политолог Василий Щербанов одобрил предложение депутата от ЛДПР об ужесточении наказания для недобросовестных предпринимателей.

Безусловно, наказание должно быть соразмерным преступлению. И если перекос очевиден, его необходимо исправлять. Без этого ни о какой эффективной модели экономики говорить не приходится. Василий Щербанов, политолог

Наблюдая за деятельностью Евгения Ененкова, эксперт считает его одним из самых ярких и деятельных политиков в Санкт-Петербурге.

Интересна модель его работы: прямой контакт с людьми на конкретной территории, а впоследствии – выдвижение на этой основе законодательных инициатив. Это то, чего сегодня российским политикам явно не хватает. Василий Щербанов, политолог

Также Щербанов отдает должное грамотной стратегии, выбранной лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в работе с региональными отделениями партии.

Очевидно, что в регионах ЛДПР сегодня на подъеме: это видно и по активности членов партии, и по растущему доверию со стороны населения. Василий Щербанов

Напомним, по последним данным ВЦИОМ, рейтинг ЛДПР превысил 11,5%. Эксперты считают такой уровень поддержки логичным ответом людей на решение их насущных проблем именно представителями партии.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова