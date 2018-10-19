Общая стоимость изъятой продукции превысила 73 млн рублей.

В Ивановской области ликвидировали подпольный цех по переработке и фасовке табака. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, незаконное производство табака осуществлялось в городе Шуе. Продукцию реализовывали в разные регионы страны через почтовые отправления. Общая стоимость изъятой продукции превысила 73 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. В отношении предполагаемого организатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде пресекли незаконную деятельность цеха по выращиванию особо ценных осетровых пород рыб.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА