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Жителя Подмосковья задержали за попытку вскрыть отверткой банкомат

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По данным следствия, злоумышленник проник в тамбурное помещение финансовой организации в Красноармейске.

Жителя Подмосковья задержали за попытку вскрыть отверткой банкомат. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник проник в тамбурное помещение финансовой организации в Красноармейске и попытался вскрыть банкомат, чтобы похитить из него денежные средства. В результате его действий сработала сигнализация. Мужчина выскочил на улицу и убежал, однако вскоре был задержан оперативниками по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве раскрыто хищение на сумму более 65 млн.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: банкомат, ограбление, отвертка, подмосковье, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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