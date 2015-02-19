По данным следствия, злоумышленник проник в тамбурное помещение финансовой организации в Красноармейске.

Жителя Подмосковья задержали за попытку вскрыть отверткой банкомат. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник проник в тамбурное помещение финансовой организации в Красноармейске и попытался вскрыть банкомат, чтобы похитить из него денежные средства. В результате его действий сработала сигнализация. Мужчина выскочил на улицу и убежал, однако вскоре был задержан оперативниками по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА