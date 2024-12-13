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В Москве раскрыто хищение на сумму более 65 млн

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Преступники перевели себе деньги, предназначенные на реконструкцию и реставрацию усадьбы Боде-Колычевых.

Российские правоохранительные органы раскрыли схему хищения бюджетных средств в Москве. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.  В полиции пояснили, что двое руководителей из коммерческой фирмы подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Общество с ограниченной ответственностью, находящееся под управлением злоумышленников, должно было провести реконструкцию и реставрацию усадьбы Боде-Колычевых, расположенной в селе Спасское-Лукино.   Генеральный подрядчик заключил фиктивные соглашения субподряда с аффилированной фирмой и другими контрагентами, которые не могли выполнить заявленные работы.

На их счета были выведены перечисленные бюджетные средства в размере более 65 миллионов рублей. Затем эти деньги обналичили и похитили.  

пресс-служба МВД РФ

 По факту произошедшего ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ.  Оперативники задержали предполагаемых организаторов криминальной схемы – ранее судимую женщину и ее сообщника.  Оба фигуранта уголовного дела сейчас отправлены под стражу. В целях возмещения причиненного материального ущерба у злоумышленников изъяты принадлежащие обвиняемым транспортные средства, а также наложен арест на их банковские счета и объекты недвижимости.  

Задержанный полицейскими в Минусинске нетрезвый водитель ВАЗа арестован судом на 10 суток.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, москва, реставрация, хищение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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