В Москве раскрыто хищение на сумму более 65 млн

Преступники перевели себе деньги, предназначенные на реконструкцию и реставрацию усадьбы Боде-Колычевых.

Российские правоохранительные органы раскрыли схему хищения бюджетных средств в Москве. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В полиции пояснили, что двое руководителей из коммерческой фирмы подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Общество с ограниченной ответственностью, находящееся под управлением злоумышленников, должно было провести реконструкцию и реставрацию усадьбы Боде-Колычевых, расположенной в селе Спасское-Лукино. Генеральный подрядчик заключил фиктивные соглашения субподряда с аффилированной фирмой и другими контрагентами, которые не могли выполнить заявленные работы.

На их счета были выведены перечисленные бюджетные средства в размере более 65 миллионов рублей. Затем эти деньги обналичили и похитили. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ. Оперативники задержали предполагаемых организаторов криминальной схемы – ранее судимую женщину и ее сообщника. Оба фигуранта уголовного дела сейчас отправлены под стражу. В целях возмещения причиненного материального ущерба у злоумышленников изъяты принадлежащие обвиняемым транспортные средства, а также наложен арест на их банковские счета и объекты недвижимости.

Задержанный полицейскими в Минусинске нетрезвый водитель ВАЗа арестован судом на 10 суток.

Фото и видео: МВД Медиа